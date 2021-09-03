Karşıyaka’da mutlu son yakın

TFF 3. Lig 3. Grup'ta pazar günü Esenler Erokspor'la deplasmanda oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi transfer yasağını kaldırmak izteyen Karşıyaka mutlu sona çok yakın. Takviye yapmak için zamanla yarışan Karşıyaka'da çözülmeye çalışılan 10 borç dosyasının kaldığı öğrenildi. Yönetimin alacaklarının yüzde 25'i karşılığı tek dönemliğine muvafakatname vermeleri veya alacaklarının yüzde 50'sinin ödenmesi koşuluyla kulüple borç dosyalarını tamamen kapatmaları tekliflerini kabul etmeyen eski futbolcu ve antrenörlerin bazılarına nakit ödemeler devam ediyor.

LİSANS HAREKATI

Başkan Turgay Büyükkarcı'nın, kulübün federasyon gelirleri kanalıyla paralarını almayı bekleyen eski futbolculara da bir miktar nakit ve şahsi çekini teklif ettiği öne sürüldü. Yeşil-kırmızılılar, yarın akşama kadar kalan futbolcuları ikna ederek transfer yasağını kaldırarak 8 yeni transfere lisans çıkarmayı hedefliyor.