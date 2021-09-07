Karşıyaka zinciri kıramadı

İzmir temsilcisi son 4 sezonda karşılaştığı Erok’u hiç yenemedi

TFF Üçücnü Lig Üçüncü Grup'ta transferin önünü açan ve yenilendiği kadrosuyla ligin ilk maçında deplasmanda Esenler Erokspor'a 1-0 yenilen Karşıyaka'da büyük üzüntü yaşanıyor. 4 sezondur Esenler Erokspor ile aynı grupta mücadele eden İzmir ekibi, rakibiyle şu ana kadar karşılaştığı 7 mücadelede de galibiyet yüzü göremedi. KSK, İstanbul temsilcisi karşısında 5 yenilgi aldı. İki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. BİÇER:



İSTEDİĞİMİZ OLMADI

Esenler Erokspor maçının 90+6. dakikasında kırmızı kart gören Abdülkadir Akyıldız, cumartesi günü İzmir'de İçel İdmanyurdu ile oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü. Tecrübeli teknik direktör Cüneyt Biçer, ilk yarıda iyi bir futbol sergilediklerini söyledi. Biçer, "Sezona galibiyetle başlamak istiyorduk. Rakibimiz karşısında futbolcularım çok iyi mücadele etti. Ancak istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz" ifadelerini kullandı.