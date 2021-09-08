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Haberler Karşıyaka KSK’den 2 transfer daha

KSK’den 2 transfer daha

Transfer yasağını kaldıran Karşıyaka, Çorumspor’dan stoper Batuhan Demirel ile Şanlıurfaspor’dan orta saha Sefer Kanıtemiz ile anlaştı

KSK’den 2 transfer daha

8.9.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezonun ilk haftası öncesi geçici olarak kaldıran Karşıyaka, kadrosuna 2 takviye daha yaptı. Kaf-Kaf, Çorumspor'dan teknik direktör Cüneyt Biçer'in eski öğrencisi olan 23 yaşındaki stoper Batuhan Demirel ve Şanlıurfaspor'dan 24 yaşındaki merkez orta saha Sefer Kanıtemiz'le anlaştı. Batuhan, daha önce 3. Lig'de 2019 yılında Çorumspor, geçen sezon da kiralık olarak forma giydiği Isparta 32 Spor'da Play-Off şampiyonluğu sevinci yaşadı. Erbaaspor'da profesyonel olup son 2 sezondur Büyükçekmece Tepecikspor'da oynayan Sefer, sezon başında Şanlıurfaspor'a transfer oldu.

Takımda, İhsan Furkan, Abdülkadir, Yunus, Ertuğrul ve Samican'dan sonra Cüneyt Biçer'in 6. eski öğrencisi olacak Batuhan, 2 yıllığına kiralanırken, Sefer'le de 2 yıllık sözleşme yapılacak. Geçen sezonki kadrosundan toplam 14 futbolcuyla yollarını ayırıp 10 takviye yapan Karşıyaka, transfer döneminin son gününe girilirken 1 santrfor almak için girişimlerini sürdürüyor.

BARIŞ SUNGUR BEKLENİYOR
KARŞIYAKA'DA Fenerbahçe'den 2 yıllığına kiralanan Barış Sungur'un lisans işleri de tamamlanmak üzere.

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