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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’dan fileye takviye

Karşıyaka’dan fileye takviye

Karşıyaka’dan fileye takviye

12.9.2021

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, kadrosuna takviye yaptı. Yeşil-kırmızılılar, genç smaçör Nazlı Polat'ı renklerine bağladı. 19 yaşında, 1.82 boyundaki sporcu, geçen sezon Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü'nde forma giydi. Nazlı Polat, geçen sezon Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi'nde Beylikdüzü formasıyla toplamda 30 karşılaşmaya çıktı. 19 yaşındaki smaçör Kepez Belediyespor altyapısından yetişti.
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