Basketbolda dev ortaklık

Karşıyaka Spor Kulübü ile iş birliğine giden Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor, imzalanan 3+3 yıllık anlaşmayla ligde Bornova Belediyespor Karşıyaka adıyla mücadele edecek. Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Süper Lig takımlarının genç yeteneklerine süre verememesinin Türk basketbolunda yetenek gelişiminde en önemli sorun olduğunu söyledi. Büyükkarcı, bu durumun genç basketbolcuların üst düzey rekabetçi deneyim kazanmalarına engel olduğunu belirtti. Büyükkarcı, "Bornova Belediyesi büyük özverilerle çok başarılı bir takım oluşturdu ve bu takımı Süper Lig'in bir alt liginde yarışacak duruma getirdi.



İZMİR MODELİ OLDU

Bundan sonrası ise bize emanet. Süper Lig'de yer bulamayan sporcularımız daha fazla maç yapma ve deneyim kazanma imkanına kavuşacak. Altyapıdan gelen genç arkadaşlarımız ise profesyonel kadrolarla çalışma fırsatı bulacak. Umuyorum ki basketbola bir 'İzmir Modeli' kazandırmış olacağız" dedi.



AYDA DA GELDİ

İMZA törenine İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin de katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da Bornova Belediyespor Karşıyaka projesinin ülke basketboluna önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Bu birliktelik sonrasında Karşıyaka da Bornova da Türk basketbolu da daha fazla kazanacak" diye konuştu.



GENÇLER KAZANACAK

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ Karşıyaka ile Bornova Belediyespor arasında imzalanan iş birliği ile hedeflerinin, maç kazanmaktan ziyade gençleri kazanmak olduğunu kaydetti. İduğ, bu anlaşmayı Türk Milli Takımı'na yetenekli basketbolcular kazandırmak için imzaladıklarını belirtti.