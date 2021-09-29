Karşıyaka’da golcüler sınıfta kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka'da golcüler de suskun kaldı. İzmir ekibi bu süreçte 3 gol atarken, goller defans ve orta saha oyuncularından geldi. KSK, ligde forvetlerinden gol bulamayan üç takımdan biri oldu. Geçen sezon forma giydiği 31 maçta 15 gole imza atan golcü oyuncu Hakan Kuş ile sezon başında yollarını ayıran Kaf-Kaf, gol sıkıntısını da çözemedi. Oynadığı 4 maçta gol bulamayan hücum oyuncularından İhsan Furkan Deniz, Namık Barış Çelik, 3 karşılaşmada oynayan Okan Yılmaz, 2 maçta forma şansı bulan Barış Sungur ile Doğukan İnci ve 1 maçta oynayan Batuhan Kara bu sezon henüz golle tanışamadı. Ligde Gümüşhane ve Kırıkkale ile birlikte forvetlerinden gol katkısı alamayan üçüncü takım olan KSK'de atılan gollerden 2'sini Mardin 1969 maçında orta saha oyuncuları kaptan Mustafa Aşan ve Abdülkadir, birini ise İçel İY karşısında defans oyuncusu Burak Karapınar kaydetti.

■ BERKE ÖZBAY