Karşıyaka turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçlarında Karşıyaka, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden iki ekibin mücadelesinde gülen taraf İzmir temsilcisi oldu. 30. dakikada Furkan Deniz'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 0-1. 56'da Uğurcan yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Sezer penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Normal süre 1-1 bitti. 102'de Mustafa Durgun topu çıkardı, Okan topu filelerle buluşturdu: 1-2. 118'de Okan ceza sahası dışından sert bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 1-3. Karşıyaka böylece yeni sezondaki ilk galibiyetini kupada alarak bir üst tura yükselmeyi başardı.