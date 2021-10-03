KSK galibiyet peşinde

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda hafta içinde Kardemir Karabükspor'u eleyen Karşıyaka, rakibine bugün TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk galibiyetini almak için konuk olacak. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçı hakem Cihan Ataş yönetecek. Transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırarak 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla grupta henüz galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, oynadığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 puan topladı. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tamamen altyapı oyuncularıyla mücadele eden Karabükspor, grupta şimdiye kadar oynadığı 4 maçı da farklı kaybedip puan tablosunda dibe demir attı.

BİÇER: YİNE KAZANACAĞIZ

KSK'DE kadro dışı kalan 4 futbolcunun da affedilmesiyle takımda eksik bulunmuyor. Teknik direktör Biçer, "Ligde de kazanmak istiyoruz" dedi.