Kaf-Kaf nihayet

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, deplasmanda Karabükspor'u 4-0 yenerek 3 puanla tanıştı. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında da rakibini 3-1 yenerek kupada saf dışı bırakan KSK, alt sıralardan kurtularak rahat bir nefes aldı. 11. dakikada Mustafa Aşan ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluştu. Sağına çekip yaptığı vuruşta savunmadan seken meşin yuvarlak direğin dibinden kornere gitti. 18. dakikada Fatih uzun topla sağdaki Barış'ı iyi gördü. Barış topu duraksatmadan hemen ceza alanına gönderdi. Okan boşta bulunan Abdülkadir'e çıkardı. Abdülkadir de kaleci Olcay'ı avladı: 0-1.

SKORU ÖZGÜR BELİRLEDİ

26'da Mustafa Aşan'ın ara pasında topla buluşan Okan, güzel bir gol attı: 0-2. 38'de Furkan'ın pasında topla buluşan Okan, plase vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 0-3. 60'ta Mustafa Aşan'ın ceza sahası içinde pasıyla buluşan Özgür boş pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-4. 71'de Özgür'ün kullandığı korner atışında Burak'ın kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 82'de ani gelişen Karabükspor atağında Ahmet Yusuf'un çok sert şutunda kaleci Erdoğan gole izni vermedi. Karşıyaka, Karabükspor'u 4-0 yendi.



CÜNEYT BİÇER'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'inde dört değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Ofspor ile son oynanan maçta görev verdiği Samican Keskin, Burak Karapınar, Ertuğrul Sancaktutan ve İlyas Kahraman'ın yerinde dünkü karşılaşmada Namık Barış, Batuhan Demirel, Fatih Öztekin ve Cenk Özbey'i oynattı. Cüneyt Biçer, Kardemir Karabükspor randevusunda İlyas Kahraman, Ertuğrul Sancaktunan ve Burak'ı ise yedek kulübesine çekti.