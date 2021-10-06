Kaf-Kaf seri peşinde

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk galibiyetini 5. haftada puansız son sıradaki Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek alan Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, üzerlerindeki stresi attıklarını belirterek, galibiyetlerin devamının geleceğini söyledi. Grupta ilk haftayı mağlubiyetle kapattıktan sonra son 4 maçtaki 3 beraberliğin ardından Karabükspor'u yenen Kaf-Kaf'ta Biçer, ihtiyaçları olan 3 puana ulaştıklarını belirtti. Karabükspor'u geçen hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda yine deplasmanda 3-1 mağlup eden Karşıyaka'da Biçer, "Önemli bir haftayı geride bıraktık. İlk 4 haftada kazanamamış olmanın stresi, gerginliği vardı. Takımdan beklenti yüksekti. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Ligde çok kullanamadığımız oyuncuları kullandık. Galip gelerek moral tazeledik" dedi.

MOTİVASYONUMUZ İYİ

Yeni haftaya yeni ümitle, motivasyonu yüksek olarak girdiklerini belirten teknik direktör Cüneyt Biçer şöyle devam etti: "Cumartesi günü ağırlayacağımız Orduspor 1967 dengeli ve savunma yapmayı becerebilen bir takım. Grupta iyi konumdalar. Bizim için önemli olan kazanma alışkanlığını devam ettirmek."