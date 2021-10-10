Karabük’ü yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka sahasında Ordu’ya yenildi

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta geçen hafta Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Karşıyaka, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Orduspor 1967'ye 2-1 yenilerek taraftarını üzdü. Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puanda kalırken 12. sırada yer aldı. Konuk Ordu ise puanını 14'e yükseltti ve haftayı 2. sırada kapattı. 8. dakikada Okan Yılmaz'ın kazandığı top sonrası çektiği şutu kaleci güçlükle kornere gönderdi. 52'de Volkan Cenk'in geri pasında araya girerek Orduspor 1967'yi 1-0 öne geçirdi. 54'te Okan'ın ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.

OĞUZ'UN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

61'de Metin'in sol çaprazdan şutunu kaleci kurtardı. 85'te Oğuz'un soldan sert şutu direkten döndü. 89'da Oğuz savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 0-2. 90+7'de Karşıyaka ani atağında topu kapan Alperen rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. Ancak bu gol Kaf-Kaf'a puan için yetmedi ve Orduspor 1967 karşılaşmayı 2-1 kazandı. Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi ise sahasındaki galibiyet özlemini üç maça çıkardı.

CÜNEYT BİÇER DEĞİŞTİRMEDİ

LİGDE geçen hafta deplasmanda Karabükspor'la karşılaşan ve 4-0 kazanan Kaf-Kaf'ta teknik direktör Cüneyt Biçer kadroyu bozmadı. Aynı ilk 11'i sahaya süren Biçer, maça ligdeki ilk galibiyeti alan isimlerle çıktı. Karşıyaka mücadeleye Yusuf, Cenk, Abdülkadir, Batuhan, Namık, Mustafa, Metin, Okan, Furkan, Özgür ve Muhammet ilk 11'yle çıktı. Öte yandan Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Samican dün oynanan Orduspor 1967 karşılaşmasında forma giyemedi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Karşıyakalı taraftarlar yenen gol sonrası yönetim ve teknik direktör Cüneyt Biçer'e tepki gösterdi. Önce alkışlayarak protesto eden taraftarlar ikinci golden sonra ise "Cüneyt istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Oyunculara da tepki gösteren yeşilkırmızılı taraftarlar, maçtan sonra Orduspor 1967 futbolcularını alkışlayarak tribüne çağırdı.

İKİ TAKIM DA TRİBÜNE ÇAĞRILDI

MAÇTAN önce Orduspor 1967'li futbolcular Karşıyaka tribünlerine gelip çiçek verdi. Yeşil-kırmızılı tribünler de Orduspor 1967'li futbolculara alkışlarıyla karşılık verdi. Karşıyakalı taraftarlar her iki takımı da tribünlere çağırırken futbolcular centilmence bir görüntü çizdiler.