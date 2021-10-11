  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka'nın kayıp yıldızları

Karşıyaka'nın kayıp yıldızları

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'nın kadro dışı kaldıktan sonra affedilen altyapı patentli futbolcuları Doğukan İnci, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara, 3 maçtır yine forma yüzü göremedi. Sezonun ilk 2 maçında 11'de oynadıktan sonra Mardin 1969 Spor deplasmanına götürülmeyip ardından süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan, Harun ve Mustafa'nın yanı sıra gençlerden Batuhan, geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanı öncesi affedilip takıma döndü.

Karşıyaka’nın kayıp yıldızları
DHA

11.10.2021, 13:56

Geçen sezonlarda Karşıyaka'nın en skorer isimlerinden olup adı bir ara Beşiktaş'la anılan Doğukan ile Mustafa Çalışkan ve Batuhan, affedilmelerine rağmen Karabükspor'la 30 Eylül'de Türkiye Kupası, 3 Ekim'de ligde oynanan maçlar ve son Orduspor 1967 sınavında teknik direktör Cüneyt Biçer tarafından 18 kişilik kadroya alınmadı. Karabük maçlarında kadroya giremeyen Harun, Ordu mücadelesinde 18'de yer bulsa da oyuna giremedi. Ligde 6 haftada 6 puanda kalıp çarşamba günü Gümüşhanespor'la oynayacağı deplasman maçına moralsiz hazırlanan Kaf-Kaf'ta taraftarların istifaya devat ettiği teknik direktör Cüneyt Biçer'le ilgili karar henüz açıklanmadı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'nın kayıp yıldızları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.