Karşıyaka’nın kayıp yıldızları

Geçen sezonlarda Karşıyaka'nın en skorer isimlerinden olup adı bir ara Beşiktaş'la anılan Doğukan ile Mustafa Çalışkan ve Batuhan, affedilmelerine rağmen Karabükspor'la 30 Eylül'de Türkiye Kupası, 3 Ekim'de ligde oynanan maçlar ve son Orduspor 1967 sınavında teknik direktör Cüneyt Biçer tarafından 18 kişilik kadroya alınmadı. Karabük maçlarında kadroya giremeyen Harun, Ordu mücadelesinde 18'de yer bulsa da oyuna giremedi. Ligde 6 haftada 6 puanda kalıp çarşamba günü Gümüşhanespor'la oynayacağı deplasman maçına moralsiz hazırlanan Kaf-Kaf'ta taraftarların istifaya devat ettiği teknik direktör Cüneyt Biçer'le ilgili karar henüz açıklanmadı.
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