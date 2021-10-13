Karşıyaka kritik virajda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 12 transferle yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken ilk 6 maçta sadece puansız son sıradaki Kardemir Karabükspor'u yenip, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Karşıyaka, bugün yolların ayrıldığı teknik direktör Cüneyt Biçer'den yoksun çıkacağı ilk sınavda hafta içi mesaisinde Gümüşhanespor'a konuk olacak. Yenişehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maçı hakem Serkan Pınar yönetecek. Grupta Kaf-Kaf, 6 haftada 6 puanla düşme hattının averajla üstünde 12. sırada yer alırken, evinde şimdiye kadar 3 maçta gol yemeyen Gümüşhanespor, 12 puanla Play-Off hattında 4. basamakta bulunuyor

KAF-KAF'TA ADAY ÇOK

KARŞIYAKA'YI fesih işlemleri yapılan Cüneyt Biçer'in yerine bugün sahaya daha önce takımda teknik direktörlük de yapan sportif direktör Atilla Güneş'in çıkarması bekleniyor. Kemal Kılıç, Özcan Kızıltan, Engin Korukır, Erhan Altın gibi birçok tecrübeli teknik direktörün yeşilkırmızılı kulüpte görev almak için nabız yokladıkları öğrenilirken, Kaf-Kaf'ın henüz bir teknik adam tercihi yapmadığı öğrenildi.