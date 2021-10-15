Kaf-Kaf’ta şok istifa

KARŞIYAKA yönetiminde Futbol Şube Sorumlusu Celal Doğanalp istifa etti. Başkan Turgay Büyükkarcı'yla futbol şubesiyle ilgili kararları konusunda ters düşen, şubeye gereken önemin verilmediğini, toplantı yapılmayıp, beraber karar alınmadığını savunan Doğanalp istifa açıklamasında Büyükkarcı'yı eleştirdi.

Doğanalp, "Futbol şube yöneticisi olmanın sorumluluklarını yerine getirebilecek ve şube yöneticisi olmama rağmen bilgilendirilmeden yapılan icraatlar hakkında, Karşıyaka Spor Kulübü'ne faydalı olmak için şahsi fikrimi beyan etme ortamının dahi mevcut olmadığını gördüm. Ayrıca bu ortamı dile getirdiğimde de karşı fikir beyan edebilmek için kulübümüze 28 milyon TL vermem gerektiği yüzüme söylendiği için genel kurulumuzun teveccühleri ile seçilmiş olduğum Karşıyaka yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararı aldım" dedi.