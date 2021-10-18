KSK evine döndü

3. Lig 3. Grup'ta düşme hattının hemen üzerinde yer alan Karşıyaka, İzmir'de ağırladığı Ceyhanspor'u yenerek rahat bir nefes aldı: 1-0. Maça Karşıyaka atak başladı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Karşıyaka defansının hatasında topu kapan Aziz ceza alanına girdi. Vuruşunda top az farkla auta çıktı. 32'de Ertuğrul sağdan ortaladı. Mustafa Aşan'ın kafasında top üstten dışarı gitti. 39'da Abdülkadir yakın mesafeden topu şutladı. Kaleci Enes topa sahip oldu.



İKİNCİ YARIDA MÜTHİŞ BASKI

Karşıyaka ikinci yarıya atak başladı. 54'te Cenk'in sağdan ortasında Abdülkadir kale önünde kafayı vurdu. Top çerçeveyi bulmadı. 57'de Ceyhan ceza alanı içindeki karambolde Abdülkadir bu kez kaleci Enes'i geçemedi. 69'da Doğukan'ın sert şutunda top üst direkten döndü. Kale önünde Okan'a çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. Maç bu skorla sona erdi.



KARŞIYAKA'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA'DA teknik direktör Ahmet Taşyürek, Ceyhanspor maçı kadrosunda değişiklik yaptı. Taşyürek, geçen hafta Gümüşhane deplasmanından beraberlikle ayrılan on birde iki değişiklik yaptı. Kaf-Kaf'ta Namık'ın yerine Samican, Harun'un yerine de Doğukan forma giydi. Eski teknik patron Cüneyt Biçer döneminde kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Doğukan İnci takıma döndükten sonra ilk kez on birde forma giydi. Doğukan yedek soyunduğu Gümüşhane maçında ikinci yarıda oyuna girmişti.



AHMET TAŞYÜREK SAHAYA ÇIKAMADI

Yönetimin teknik direktör Cüneyt Biçer'in yerine takımın başına getirdiği teknik direktör Ahmet Taşyürek, Boluspor'dan sarkan cezası nedeniyle dün sahaya çıkamadı. Taşyürek, Ceyhan maçının yanı sıra Tepecikspor maçında da kulübede olamayacak. Takımı dün sahaya Taşyürek'in ekibinde yer alan Cem Yanık çıkardı.

MİNİ YORUM

Kaf-Kaf kendini buldu

İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, evinde Ceyhanspor karşısında haklı bir galibiyet aldı. Hafta içinde göreve gelen teknik direktör Ahmet Taşyürek dün saha kenarında olmasa da etkisi futbolcular üzerinde hissedildi. Karşıyaka özellikle ilk yarıda kapanan ve sadece kontratakla hücumu düşünen rakibinin kilidini açmakta zorlandı. İlk yarı golsüz sona ererken ikinci yarıda ise özellikle Furkan ve İhsan Deniz ile gelişen ataklarla Ceyhan kalesinde tehlike yarattı. Karşıyaka aradığı golü nihayet 69'da Okan ile buldu. Özellikle Abdülkadir'in yakaladığı pozisyonlar golle sonuçlansa Karşıyaka'nın farklı galibiyeti kaçınılmazdı. Bunda Doğukan ve Furkan'ın topla çok fazla oynamaları da etkili oldu. Karşıyaka taraftarının desteği ile çok önemli bir galibiyet aldı. Yeni teknik ekibi ile artık Kaf- Kaf'ın yolu zirve olsun.

BURAK HAKERLER