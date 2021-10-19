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Haberler Karşıyaka KAF-KAF bayramı

KAF-KAF bayramı

Karşıyaka geride kalan haftayı futbolda, basketbolda ve voleybolda galibiyetlerle kapattı.

KAF-KAF bayramı

19.10.2021

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, 3 farklı branşta 4 yarışmacı takımıyla geride kalan haftayı galibiyetlerle kapattı. TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta ilk 7 maçta sadece son sıradaki Karabükspor'u yenebilen KSK, evinde Ceyhanspor'u 1-0'la geçerek özgüven kazandı. Kaf-Kaf, zirvenin halen 9 puan gerisinde olsa da Play-Off hattıyla arasındaki farkı 3'e indirdi.

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 yenerek zirve iddiasını bir kez daha gösterdi. Misli. com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'nın pilot takımı Bornova Belediyespor Karşıyaka ise deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 99-98 mağlup ederek haftanın dörtte dört ile kapanmasını sağladı.

ÖZLENEN KSK SAHALARDA
Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'nın Sultanları Fenerbahçe'den sonra Sivrihisarspor'u da 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Başkan Turgay Büyükkarcı, üst üste gelen güzel galibiyetlerle camialarına mutlu bir hafta sonu yaşattıklarını söyledi. Büyükkarcı, "4'te 4 yaparak tüm şubelerde zirveyi hedeflediğimizi gösterdik. Özlenen Kaf-Kaf şimdi sahalarda, devamı gelecek" diye konuştu.

SENDROMSUZ PAZARTESİ
KARŞIYAKA yönetimi, futbol, basketbol ve voleybolda haftayı kayıpsız kapatmaları üzerine İnstagram'dan "Sendromsuz pazartesi" yazısını paylaştı. Yönetim, uzun bir aranın ardından 3 branşta da başarı elde edilmesi üzerine sevinç yaşadı. Bunu da paylaştı.

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