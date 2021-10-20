Karşıyaka’da buluştular

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Ceyhanspor galibiyetiyle gözünü üst sıralara çeviren Karşıyaka'da daha önce Altay formasıyla futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan 3 isim, yeşil-kırmızılı çatı altında buluştu. Altay'da 3. Lig'de 2016-2017 sezonunda Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadronun yıldızlarından olan İhsan Furkan ve Abdülkadir, bu kez Kaf-Kaf'ın başarısı için ter dökerken, aynı kadronun golcüsü Murat Uluç, KSK'de teknik direktör Ahmet Taşyürek'in yardımcısı olarak görev yapacak.

OMUZ OMUZA MÜCADELE ZAMANI

Altay'ın yükselişe başladığı 2016-2017 sezonundaki şampiyonluğuna büyük katkı yapan 3 isimden Murat Uluç, o sezon 35 maçta 18 gol, Furkan 31 maçta 10 gol, Abdülkadir ise 19 maçta 7 gol attı. Furkan ve Murat Uluç, siyah-beyazlılarda 2017- 2018'de 2. Lig'deki şampiyonluğun yanı sıra 2018-2019'da 1. Lig'de forma giydi.

Furkan, ardından Ahmet Taşyürek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Ümraniyespor'a transfer olurken, futbolu bırakıp bir dönem Altay'da sportif direktörlük yapan Murat Uluç sahalara Kaf-Kaf'ta Ahmet Taşyürek'in yardımcısı olarak geri döndü.