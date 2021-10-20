  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da buluştular

Karşıyaka’da buluştular

Altay’da şampiyonluk yaşayan İhsan, Abdülkadir ve Murat Uluç’un yolu bu kez KSK’de kesişti. Uluç, teknik direktör Taşyürek’in yardımcısı oldu

Karşıyaka’da buluştular

20.10.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Ceyhanspor galibiyetiyle gözünü üst sıralara çeviren Karşıyaka'da daha önce Altay formasıyla futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan 3 isim, yeşil-kırmızılı çatı altında buluştu. Altay'da 3. Lig'de 2016-2017 sezonunda Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadronun yıldızlarından olan İhsan Furkan ve Abdülkadir, bu kez Kaf-Kaf'ın başarısı için ter dökerken, aynı kadronun golcüsü Murat Uluç, KSK'de teknik direktör Ahmet Taşyürek'in yardımcısı olarak görev yapacak.

OMUZ OMUZA MÜCADELE ZAMANI
Altay'ın yükselişe başladığı 2016-2017 sezonundaki şampiyonluğuna büyük katkı yapan 3 isimden Murat Uluç, o sezon 35 maçta 18 gol, Furkan 31 maçta 10 gol, Abdülkadir ise 19 maçta 7 gol attı. Furkan ve Murat Uluç, siyah-beyazlılarda 2017- 2018'de 2. Lig'deki şampiyonluğun yanı sıra 2018-2019'da 1. Lig'de forma giydi.

Furkan, ardından Ahmet Taşyürek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Ümraniyespor'a transfer olurken, futbolu bırakıp bir dönem Altay'da sportif direktörlük yapan Murat Uluç sahalara Kaf-Kaf'ta Ahmet Taşyürek'in yardımcısı olarak geri döndü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da buluştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.