KSK’de Colson zirveye çıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyetle puan tablosunda ikinci sırada yer alıp zirve yarışı veren, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yapan Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson, istatistiklerde zirve yaptı. Bu sezon Avrupa'da geçen yıl finalde kaçırdığı kupayı kazanmayı hedefleyen Kaf-Kaf'ın Şampiyonlar Ligi ve Fransa Pro A Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak transfer ettiği ABD'li kısa forvet, Türkiye'de de zirveye çıktı. Colson, Süper Lig'de 4 karşılaşmada 80 sayıyla en çok sayı atan basketbolcu konumunda. Yıldız forvet, 95 verimlilik puanıyla da verimlilik sıralamasında zirvede yer alıyor. Bonzie Colson, Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde de maç başına 10 ribaund ortalamasıyla en çok ribaund alan oyuncu oldu.

ÜÇLÜK ATMAYI SEVİYOR

Bu sezon ligde İstanbul ekibi Bahçeşehir Koleji önünde ilk 7 üçlük denemesinde isabet bulup 41 sayı üreten Colson, Şampiyonlar Ligi'nde de Hapoel Jerusalem deplasmanında son saniye üçlüğüyle takımına maçı kazandırmıştı.