Pınar Karşıyaka yıldız pivotun transferi için atağa kalktı

Avrupa'da bu sezon hedefini geçen sezon finalde ıskaladığı FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmak olarak belirleyen, ING Basketbol Süper Ligi'nde de hedefe koşan Pınar Karşıyaka, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin Euroleague'in iddialı takımlarından Real Madrid'ten ayrılan pivot Alex Tyus'la ilgilendiği öğrenildi. 33 yaşında, 2.03 boyundaki Tyus transfer edilirse kadrosunda 6 yabancı bulunan Kaf-Kaf'ın Mitchell'la da yollarını ayırması bekleniyor.

KAF-KAF BU KEZ FREN YAPTI

Pınar KSK, Baxi Manresa'yla girdiği liderlik mücadelesini 72-67 kaybederek fren yaptı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi 8'li finalleri sonrası FIBA'nın gecikmeli olarak 2 maç ceza kestiği antrenör Ufuk Sarıca'dan yoksun çıkan Kaf-Kaf'ta, Taylor ve Colson da gününde değildi.