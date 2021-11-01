KSK tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pınar Karşıyaka, Semt77 Yalovaspor'u 79-73 yendi. İlk 6 dakikayı 11-9 üstün geçen Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 26-13 üstün tamamladı. İkinci periyoda Roll ve Burak Can'ın basketleriyle başlayan ve aradaki farkı 17 sayıya (30-13) çıkaran ev sahibi ekip devreyi 42-35 önde bitirdi.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Üçüncü periyodun başında konuk ekip, 26. dakikada beraberliği yakaladı: 50-50. 10-0'lık seriyle aradaki farkı 10 sayıya çıkaran (60- 50) Pınar Karşıyaka, periyodu 62-52 üstün tamamladı. Son periyodun başında aradaki farkı 12 sayıya (64-52) kadar yükselten rakibi karşısında hücumda etkili olan Semt77 Yalovaspor, bitime 2 dakika 45 saniye kala Jones'un 3 sayılık basketiyle öne geçti: 71-70. Roll ve Colson'un basketleriyle üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, maçı 79-73 kazandı.