KSK’de işler tersine döndü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, 5 yıl sonra da transfer yasağını kaldıran Karşıyaka'da geçen sezon elde edilen başarı mumla aranıyor. İzmir ekibi, 10. haftalar göz önüne alındığında bu sezon başarısının çok çok altında kaldı. KSK, geçen sezon ilk 10 haftada topladığı 21 puanla kendisine puan cetvelinde 3. sırada Play- Off hattında yer buldu. İzmir ekibi, 15 gol atarken, kalesinde de 7 gol gördü. Kaf-Kaf'ın bir çok futbolcusu da transferin gözdesi oldu.

SADECE İKİ TAKIMI YENEBİLDİ

Bu sezon ise beklentileri karşılayamayan Karşıyaka, ummadığı bir tablo ile karşılaştı. Kaf-Kaf geride kalan 10 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Topladığı 11 puanla da ateş hattının 1 puan üstünde yer aldı. KSK, sadece Karabük ile Ceyhanspor'u yenebildi.

HAYAL KIRIKLIĞI

KARŞIYAKA'DA yapılan 12 transferden çoğu ilk 11'de forma giyemezken, büyük umutlarla transfer edilen Oğulcan'ın sözleşmesi şimdiden feshedildi, Alperen kadro dışı bırakılıp U19 takımına gönderildi. Taraftarlar, yıllarca bekledikten sonra yapılan transfer tercihleri nedeniyle sosyal medyada yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu. Fenerbahçe'den kiralanan genç forvet Barış Sungur, 7 maç üst üste 18 kişilik kadroya alınmadı. Yenilerden kaleci Yunus ise lig ya da kupada hiç tercih edilmedi.