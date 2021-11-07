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KSK moral arıyor

Geçen hafta Karaköprü Bld’ye farklı skorla yenilen Karşıyaka, Ankara’da saat 13.00’te Çankaya Futbol Kulübü ile kapışacak

KSK moral arıyor

7.11.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Karbel Karaköprü Belediyespor'a evinde 4-1 gibi farklı skorla yenilerek kötü gidişatını sürdüren Karşıyaka, bugün Ankara'da Çankaya Futbol Kulübü deplasmanında moral arayacak. Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Maçta hakem Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Oğulcan'ın sözleşmesini fesheden, kaçırdığı penaltı sonrası taraftarın tepkisini çeken Doğukan'ı aynı sezon içinde ikinci kez kadro dışı bırakan Kaf-Kaf, Alperen'in yanı sıra Mert, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara'yı da U19 takımına göndermişti. 10 maçta yalnız iki galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, 11 puanla düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde 13. sırada bulunuyor.
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