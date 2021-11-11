  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da Okan kayıp

Karşıyaka’da Okan kayıp

İzmir ekibinin Menemenspor’dan kiraladığı 24 yaşındaki futbolcu ligde oynadığı 9 karşılaşmada 2 gol attı, Çankaya FK maçında süre alamadı

Karşıyaka’da Okan kayıp

11.11.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon yenilediği kadrosuyla çıktığı 11 maçta yalnız düşme hattında son iki basamaktaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenip alt sıralarda kalan Karşıyaka'da golcü Okan Yılmaz, büyük hayal kırıklığı yarattı. Menemenspor'dan kiralanan futbolcu, yalnız son sıradaki Karabükspor'a gol atabildi. Karabükspor ağlarını Türkiye Kupası ve ligde üst üste oynanan 2 maçta 2'şer kez sarsan 24 yaşındaki Okan, ardından suskun kaldı. İlk 11'in bankosu olması beklenirken yedek kulübesini mesken tutan santrfor, sadece 4 maçta 11'de forma giydi. Toplam 9 maçta oynayan gurbetçi futbolcu, Çankaya Futbol Kulübü deplasmanında hiç süre alamadı.

FATİH VE SAMİCAN CEZALI
KENDİSİ gibi alt sıralarda yer alan Modafen'i pazar günü çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak Kaf-Kaf'ta cezalı Fatih ve Samican forma giyemeyecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da Okan kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.