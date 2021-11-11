Karşıyaka’da Okan kayıp

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon yenilediği kadrosuyla çıktığı 11 maçta yalnız düşme hattında son iki basamaktaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenip alt sıralarda kalan Karşıyaka'da golcü Okan Yılmaz, büyük hayal kırıklığı yarattı. Menemenspor'dan kiralanan futbolcu, yalnız son sıradaki Karabükspor'a gol atabildi. Karabükspor ağlarını Türkiye Kupası ve ligde üst üste oynanan 2 maçta 2'şer kez sarsan 24 yaşındaki Okan, ardından suskun kaldı. İlk 11'in bankosu olması beklenirken yedek kulübesini mesken tutan santrfor, sadece 4 maçta 11'de forma giydi. Toplam 9 maçta oynayan gurbetçi futbolcu, Çankaya Futbol Kulübü deplasmanında hiç süre alamadı.

FATİH VE SAMİCAN CEZALI

KENDİSİ gibi alt sıralarda yer alan Modafen'i pazar günü çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak Kaf-Kaf'ta cezalı Fatih ve Samican forma giyemeyecek.