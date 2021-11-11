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KSK fırsat tepti

Pınar Karşıyaka deplasmanda İspanyol ekibi Manresa’ya yenilerek liderlik şansını kaçırdı

KSK fırsat tepti

11.11.2021

AVRUPA'DA geçen sezon final oynayıp, bu yıl yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla şampiyonluğu hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Baxi Manresa'ya evinde 72-67 mağlup olduktan sonra rakibine deplasmanda da 88-69 yenilen Pınar Karşıyaka, liderlik şansını kaçırdı. Grupta Manresa 4'te 4'le zirvede yer alırken rakibine 2 maçta da teslim olan Pınar Karşıyaka, 4 maçta 2 galibiyette kaldı. Kalan 2 maçında 6 Aralık'ta Hapoel Jerusalem'i ağırlayıp, 22 Aralık'ta Stal Ostrow deplasmanına gidecek Karşıyaka, Play-In etabında avantajı eline geçirmek için grubunda ikinci sırayı elde etmeye çalışacak. Karşıyaka, grubunu ikinci sırada tamamlarsa Play-In'de A Grubu'nun üçüncüsü, üçüncü olursa ise ikincisi ile eşleşecek. Grup ikincileri eşleşmede saha avantajını elde edecek. Play-In, 4-19 Ocak tarihleri arasında kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak.
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