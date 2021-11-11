KSK fırsat tepti

Pınar Karşıyaka deplasmanda İspanyol ekibi Manresa’ya yenilerek liderlik şansını kaçırdı

AVRUPA'DA geçen sezon final oynayıp, bu yıl yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla şampiyonluğu hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Baxi Manresa'ya evinde 72-67 mağlup olduktan sonra rakibine deplasmanda da 88-69 yenilen Pınar Karşıyaka, liderlik şansını kaçırdı. Grupta Manresa 4'te 4'le zirvede yer alırken rakibine 2 maçta da teslim olan Pınar Karşıyaka, 4 maçta 2 galibiyette kaldı. Kalan 2 maçında 6 Aralık'ta Hapoel Jerusalem'i ağırlayıp, 22 Aralık'ta Stal Ostrow deplasmanına gidecek Karşıyaka, Play-In etabında avantajı eline geçirmek için grubunda ikinci sırayı elde etmeye çalışacak. Karşıyaka, grubunu ikinci sırada tamamlarsa Play-In'de A Grubu'nun üçüncüsü, üçüncü olursa ise ikincisi ile eşleşecek. Grup ikincileri eşleşmede saha avantajını elde edecek. Play-In, 4-19 Ocak tarihleri arasında kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak.