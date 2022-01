KSK gaza bastı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarı için kadrosuna 4 yeni ismi kazandıran Karşıyaka'da gözler transfer yasağına çevrildi. Sezon başındaki kadrodan 11 isimle yollarını ayıran Kaf-Kaf, yasağa rağmen 4 transfere imza atmıştı. Bu isimlerden hazır durumda bulunan Can Muhammet ve Fatih Ergen'i pazar günü İzmir'de oynanacak Esenler Erokspor karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Transfer tahtası açılırsa lisansları çıkarılacak olan Can ve Fatih, hemen on birdeki yerlerini alarak ilk kez Erok karşısında sahaya çıkacak.

İKİ YENİ DE KULÜBEDE

Yönetimin transfer tahtasını açmak için artık sona geldiği bildirilirken iki oyuncunun yanı sıra henüz tam hazır durumda olmayan santrfor Fatih Taşdelen ve ofansif orta saha Kerem'in de yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Alacaklı eski futbolcu, antrenör ve teknik direktörlerinden tek dönemlik muvafakatname imzası toplamaya çalışıp bir çoğuyla anlaşan yeşil-kırmızılılar, özellikle yurt dışında yaşayan eski gurbetçi futbolculara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

MEVCUT KADROSUNDA BÜYÜK ROTASYON YAPTI

Karşıyaka, ara transfer döneminde iç transferde birçok yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertliler, altyapıdan çıkardığı Harun ve Mert'in yanı sıra sezon başında alınan futbolcular Barış Sungur, Okan Yılmaz, Oğulcan, Sefer, Batuhan Demirel ve Alperen ve kadro dışı kalan Doğukan'la da yollarını ayırmıştı. Yeşil-kırmızılılar, Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'ı da Nevşehir Belediye'ye kiralık olarak yollarken birçok bölgede alternatifsiz kaldı. Kaf-Kaf 4 yeni transfere ek olarak en az 4 takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirecek