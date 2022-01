Ne yaptın Karşıyaka

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Karşıyaka, evinde güçlü rakibi Esenler Erok'a 2-1 yenildi. Yeşil-kırmızılılar, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. 11'de Ertuğrul sağdan ortaladı. Abdülkadir'in kafayla indirdiği topu arka direkte Namık Barış vole ile kaleye gönderdi. Kaleci Ercüment topu kornere çeldi. 24'te ceza yayı önünde Tayfun'un şutunda top az farkla üstten auta çıktı. 36'da Fatih'in pasında Can müsait pozisyondan yararlanamadı. 43'te soldan Aziz Kızılgün kale içine ortaladı. Seken topu yakın mesafeden Alper şutladı. Kaleci Yusuf topu çıkarmayı başardı.

KAF-KAF 90+3. DAKİKADA YIKILDI

71'de Karşıyaka aradığı golü buldu. Bu dakikada kaleci Ercüment'in öne çıktığını gören Abdülkadir, sağ kanattan mükemmel bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0. 81'de Vural'ın ortasında Abuzer topu ağlara gönderdi. Hakem Serkan Pınar ofsayt gerekçesiyle Erokspor'un golünü geçersiz saydı. 83'te Alper'in pasında soldan topla ceza alanına giren Abuzer Gaffar skora denge getirdi: 1-1. 90+3'te Alper'in pasında ceza alanı içinde oluşan karambolde İlker Esenler Erokspor'u öne geçirerek Karşıyaka'yı yıkan golü kaydetti: 1-2. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

KAF-KAF'TA YENİLER KADRODA YER ALDI

KARŞIYAKA'DA yönetim Erokspor maçı öncesi transfer yasağını açarak yeni transferlere lisans çıkarmayı başardı. Ara dönemde kadroya katılan Fatih Ergen ve Can Vural'ın lisansları dünkü maça yetiştirilirken iki oyuncu da on birde görev yaptı. Yeni kadroya katılan Fatih Taşdelen ve Kerem Pala ise maça yedek kulübesinde başladı. Fatih Daşdelen ikinci yarıda oyuna dahil olarak ilk kez forma giydi. KSK'nin Pazarspor'dan renklerine bağladığı Fatih Ergen ilk kez Karşıyaka formasıyla sahaya çıktığı Erokspor maçında kırmızı kartla oyundan atıldı. Ergen, maçın 84. dakikasında önce rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü. Hakem Serkan Pınar'a itirazda bulunan Fatih, ikinci sarı kartla oyundan atıldı.



MİNİ YORUM

SAVUNMA ZAAFLARI KAF-KAF'I YAKTI

KARŞIYAKA ara dönemde Erokspor maçı öncesi transfer tahtasını açarak çok önemli bir adım attı. Kaf-Kaf böylece Erok sınavı öncesi kadrosuna kattığı 4 isme lisans çıkarabildi. Yeni isimlerden Fatih Ergen ve Can Vural'ın on birde yer aldığı Karşıyaka ilk yarıda şampiyonluk mücadelesi veren Erokspor'a adeta göz açtırmadı. İlk 45'te savunma neredeyse hatasız oynadı. Oyunu rakip yarı alanına yıkan Karşıyaka, topu kaybettiği anlarda ise orta alanda yaptığı presle İstanbul ekibine müthiş bir baskı kurdu. Bu baskı ilk yarıda sonuç verdi. İlk yarıda daha çok pozisyona giren mücadele eden taraf Karşıyaka'ydı. Namık ve Can'ın yakaladığı pozisyonlar golün habercisiydi. Beklenen gol ikinci yarıda Karşıyaka'nın yıldızı Abdülkadir'den geldi. Ama ne olduysa bu golden sonra oldu. Karşıyaka daha kontrollü oynamak yerine, daha fazlasını atmayı isteyince kalesinde önemli açıklar verdi. Rakibin etkili silahı Abuzer'in ofsayttan attığı gol sayılmadı. Aynı futbolcu iki dakika sonra topu boş pozisyonda ağlara yolladı. KSK bu golün ardından yüklense de karşısında dirençli bir rakip vardı.

HATA YAPTILAR

Tam maç berabere bitecek derken maçın yıldızı Alper, bir asist daha yaparak bu kez İlker'i golle buluşturdu. İlk yarıda rakip forvetlere geçit vermeyen Karşıyaka defansı yenilen iki golde de hatalıydı. Takıma fayda sağlayacağına inandığım Fatih Ergen kırmızı kart görerek çok sorumsuzca davrandı. Can da kalitesini belli etti. Ancak Karşıyaka'nın ara dönemde savunmaya da mutlaka takviye yapması gerekiyor.



Burak HAKERLER