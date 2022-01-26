Kaf-Kaf’ta kan değişimi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıya üst üste Esenle Erokspor ve İçel İdmanyurdu mağlubiyetiyle başlayıp alt sıralarda kalan Karşıyaka, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı, aynı gün Erman Güraçar'la anlaşmaya vardı. Ahmet Taşyürek ile 1-0'lık yenilgiyle sonuçlanan İçel İdmanyurdu deplasmanı dönüşü toplantı yapan yeşil-kırmızılı yönetim, dün karşılıklı olarak yolları ayırma kararı aldı.

Ardından ismi daha önce de farklı dönemlerde Kaf-Kaf'la anılan Güraçar ile anlaştı. 47 yaşındaki çalıştırıcı takımla ilk antrenmanına da dün çıktı. Kariyerinde Beşiktaş dahil uzun yıllar Süper Lig'de birçok kulüpte forma giyen Güraçar, Buca ve Manisa'da sportif direktörlük, Soma, Ayvalıkgücü, Halide Edip Adıvar, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Niğde Anadolu FK'da teknik direktörlük yapmıştı.

YENİDEN YAPILANMAYA GİDİLDİ

FUTBOL şubesinde yeni yapılanmaya giden KSK, şube başkanlığına yönetimden İrfan Ilgazlı'yı getirirken, mevcut şube başkanı İbrahim Palaoğlu A takım sorumlusu oldu.

GÖZTEPE PAYLAŞIMI AYRILIK GETİRDİ

KSK, ezeli rakibi Göztepe'nin geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandığı Başakşehir maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarı kızdıran U19 Antrenörü Yasin Güleryüz'le yollarını ayırdı. Daha önce uzun dönem Göztepe altyapısında görev yapıp geçen sezon teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı dönemde A takımla Süper Lig'de de maçlara çıkan Güleryüz, Başakşehir karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından, "Göztepemiz ligin en iyi ilk 5 takımından biridir. Bu saatten sonra Real Madrid gelsin gömeriz" paylaşımını yapmıştı.