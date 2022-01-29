Haydi Kaf-Kaf

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını bu sezon ikinci kez kaldırıp yaptığı takviyeler sonrası büyük umutlarla çıktığı ikinci yarının ilk 2 maçını kaybederek düşme hattı sınırına yaklaşan Karşıyaka, bugün hafta içinde Ahmet Taşyürek'in yerine göreve getirilen teknik direktör Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Bornova Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Maçı hakem Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. KSK'de Cenk ve yeni transferlerden Fatih Ergen'in cezaları sona erdi. Sezonu kapatan Burak ise yine forma giyemeyecek.

KSK MORAL ARAYACAK

Grupta hedeflerinin çok gerisinde kalan Karşıyaka, 19 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alırken, Mardin temsilcisi ise 22 puanla Kaf- Kaf'ın tek basamak üzerinde.



ERMAN GÜRAÇAR DESTEK İSTEDİ

Teknik direktör Erman Güraçar, Mardin 1969 Spor'u yenerek kendilerine geleceklerini söyledi. Taraftarların desteğiyle maçı kazanıp seri galibiyetlerle acilen çıkışa geçmek istediklerini belirtti