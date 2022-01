KAF-KAF nereye?

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarının ilk iki maçını kazanamayan Karşıyaka, evinde konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı. İzmir ekibi kaybettiği 2 puanın ardından düşme hattına iyice yaklaştı. 19'da İhsan Furkan'ın ara pasında topla buluşan Abdülkadir'in şutu kaleciden döndü. 40'ta Furkan'ın sağdan taşıdığı topa hareketlenen Abdülkadir meşin yuvarlağa ayak uzatamadı ve yüzde yüzlük gol şansı kaçtı. 45+2'de Ertuğrul'un kaptırdığı top sonrası Özgür Kazar'ın ara pasında Kubilay kaleci Yusuf'u geçti: 0-1.

İHSAN FURKAN PLASELEDİ

56. dakikaoa Samican'ın pasında altıpasta topla buluşan İhsan Furkan plaseyle topu filelere gönderdi: 1-1. 59'da Can Vural'ın pasında İhsan Furkan'ın ceza alanından şutunu kaleci çeldi. 62'de Özgür Kazar'ın pasında Kubilay'ın şutunu kaleci Yusuf son anda kurtardı. 78'de soldan çalımlarla Karşıyaka ceza alanına giren Özgür Kazar'ın şutunu Yusuf çeldi, top direğe çarptı ve savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. ■ BERKE ÖZBAY

TARAFTARDAN YİNE BÜYÜK DESTEK GELDİ

KARŞIYAKA'DA son 1 yılda 5 teknik direktörün değişmesi ve istikrarsız gidişat üzerine mevcut yönetimi sosyal medyadan istifaya davet eden taraftarlar, dün Mardin 1969 ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı iki bin civarında taraftar takip etti ve takımlarına maç boyunca tezahüratlarıyla destek verdi. Ancak karşılaşma 1-1 biterken, KSK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Kaf-Kaf 22 puanda kaldı.

ERMAN GÜRAÇAR İLK MAÇINA ÇIKTI

Ligin ikinci yarısına Erokspor ve İçel İdmanyurdu (D) ile başlayan Karşıyaka'da yönetim teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırırken, takımın başına getirdiği yeni teknik adam Erman Güraçar, yeşil-kırmızılı ekipte ilk maçına Mardin 1969 Spor karşısında çıktı. Güraçar, Mardin maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Güraçar, yeni transferlerden Denis Meriç ve Fatih Öztekin'in yerine kart cezalarını tamamlayan Cenk Özbey ile Fatih Ergen'i ilk 11'e monte etti. Yeni transferlerden Fatih Taşdelen ile Kerem Pala ise yedekler arasındaydı. KSK'de Caner Cengiz, Namık ve İlyas da kendilerine yedek kulübesinde yer buldu.



Berke ÖZBAY YORUMLADI

GALİBİYETLER DE MUTLAKA GELECEK

Tam 1 yılda 5 teknik adam değişti. Kimi zaman zirveye oynandı kimi zaman da Karşıyaka sıkıntıların altında ezildi. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan ve iki kez transfer yasağını kaldıran KSK'den bir ivme beklerken, son 3 maçta tam tersi oldu. İkinci yarıya iki yenilgiyle başlayan Kaf-Kaf, hafta içinde ani bir kararla Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı, yine jet hızıyla takımın başına Erman Güraçar'ı getirdi. Yaşanan bu değişiklik Mardin 1969 maçına 'Nasıl yansır?' diye düşünürken, skor açısından İzmir ekibi yine umduğunu bulamadı. Yeni teknik adamın gelmesiyle takımda değişiklikler var mıydı, elbette vardı. Kaf-Kaf, ilk 20 dakika rakibini presle boğdu, kendi yarı alanına hapsetti. Ancak özellikle ikinci bölgede topun tek hakimi olan Karşıyaka'da en belirgin eksiklik sezon başından bu yana süre gelen son vuruşlardaki eksiklikti.

ZOR GÜNLER MUTLAKA ATLATILIR

Karşıyaka'da kazanma arzusu vardı ama yaratıcılık ve sonuca gitme anlamında yetersizlik ön plana çıktı. Erman hocanın gelişiyle birlikte yeni transferler takıma hareketlilik kazandırmış. Her şey buraya kadar güzel. Ancak var olan bir gerçek var. İyi futbol fayda getirmiyor, yediğin gole karşılık veriyorsun ama rakipten daha fazla gol atamıyorsan işte o zaman işin zorlaşıyor. Artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. Alınacak her puanın çok önemi var. Fakat içerde daha fazla puan kaybetmemek şartıyla. Karşıyaka büyük bir camiadır. Her zaman zor günleri atlatmıştır. Yeter ki birlik ve beraberlik daha fazla sağlansın. Daha önce olduğu gibi galibiyetler de mutlaka gelecektir. Tüm sıkıntılara rağmen Mardin maçında umut veren KSK, bence ligde kalacaktır. Kariyeri başarılarla dolu Erman hoca takımdaki sorunlara eğilip mutlaka çözümünü de üretecektir.