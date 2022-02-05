KSK seri peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, bugün kritik bir maça çıkıyor. Yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Son olarak güçlü rakibi Anadolu Efes'i 78-73 yenerek rahat bir nefes alan Kaf-Kaf, Güneydoğu ekibini de yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. KSK, 30 puanla 7. sırada yer alırken, rakibi G.Antep Basketbol ise 32 puanla 3. basamakta konumlanıyor. Yeşil-kırmızılılarda önemli karşılaşma öncesi üç eksik bulunuyor. İzmir ekibinde sakatlıkları süren Semih, Roll ve Blackmon bugünkü randevuda forma giyemeyecekler. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen ve tamamen lige konsantre olan Kaf-Kaf, sahasındaki son iki maçı da kazandı.

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