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Haberler Karşıyaka KSK seri peşinde

KSK seri peşinde

Potada çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, bugün Gaziantep Basketbol’u konuk ediyor. ING Basketbol Ligi'nde A.Efes'i mağlup etmeyi başaran yeşil-kırmızılılar, Güneydoğu ekibiyle saat 13.00'te Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek

5.2.2022

KSK seri peşinde
ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, bugün kritik bir maça çıkıyor. Yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Son olarak güçlü rakibi Anadolu Efes'i 78-73 yenerek rahat bir nefes alan Kaf-Kaf, Güneydoğu ekibini de yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. KSK, 30 puanla 7. sırada yer alırken, rakibi G.Antep Basketbol ise 32 puanla 3. basamakta konumlanıyor. Yeşil-kırmızılılarda önemli karşılaşma öncesi üç eksik bulunuyor. İzmir ekibinde sakatlıkları süren Semih, Roll ve Blackmon bugünkü randevuda forma giyemeyecekler. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen ve tamamen lige konsantre olan Kaf-Kaf, sahasındaki son iki maçı da kazandı.