KSK yenilendi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alınan istikrarsız sonuçların ardından küme düşme barajına yaklaşan Karşıyaka, ara transfer döneminde çehresini değiştirdi. Sezon başında transfer yasağını kaldırıp kadrosuna 11 yeni takviye yapan Kaf-Kaf, ara dönemde de 8 yeni isimle güçlendi. Sezon başı transferlerinden umduğunu bulamayan ve Ocak ayında 11 isimle yollarını ayıran İzmir ekibi, kale, savunma, orta saha ve hücum hattına yaptığı takviyelerle yepyeni bir görünüme kavuştu. Yeşilkırmızılılar, transferin son gününde Niğde Anadolu FK'dan stoper Aykut Çolakoğlu ve kanat oyuncusu Tuncay Turgay Çağman ile Başkent Gözgözler'den 2002 doğumlu kaleci Evra Saner Gülal'i transfer etti.

DEFANSI DA GÜÇLENDİ

KSK, savunmaya Denis Mirkovic, orta sahaya Fatih Ergen, Kerem Pala, ileri uca da Can Vural ile Fatih Taşdelen'i transfer ederek alternatifli bir ekip yarattı. İzmir temsilcisi, Harun Atalay, Mehmet Aksoy, Görkem, Mert Yılmaz, Berke, Fatih Öztekin, Doğukan İnci, Oğulcan, Okan Yılmaz, Batuhan Demirel ve Barış'ı gönderirken İlyas, Batuhan Kara ve Mustafa'yı ise başka ekiplere kiraladı. ■ BURAK HAKERLER

KARŞIYAKA İÇİN FIRSAT HAFTASI

KARŞIYAKA, bu hafta fırsat maçına çıkacak. Ligde 7 maçtır kazanamayınca düşme hattı sınırına gelen KSK, bu hafta son sıradaki Karabükspor'u ağırlayacak. Ligde gençlerle mücadele eden Karabük grupta şimdiye kadar oynadığı 20 maçın 19'unu farklı kaybederken, tek puanını düşme hattındaki Ceyhan'dan aldı. Kaf- Kaf, pazar günü ev sahibi olacağı mücadeleyi kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

SEFER'E AF GELDİ

KARŞIYAKA'DA görevden alınan teknik direktör Ahmet Taşyürek tarafından kadro dışı bırakılan Sefer Kanıtemiz'e af geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu teknik patron Erman Güraçar tarafından yeniden kadroya dahil edildi. Kadro dışı olan sol kanat Alperen Kocabaş'a ise af çıkmadığı öğrenildi. Pazar günü Karabükspor ile oynanacak olan karşılaşmada sarı kart cezalısı Metin forma giyemeyecek. Orta saha oyuncusu Mustafa Aşan da 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.