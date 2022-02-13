Yenersin Kaf-Kaf

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, bugün evinde ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Bornova Stadı'nda oynanacak 22. hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sercan Karaca yönetecek. Maçın bilet fiyatları maraton 10, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak belirlendi. Ligde 23 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan yeşil-kırmızılılar, 1 puanlı rakibini yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.
BORNOVA'DA SİFTAHI YOK
Bornova'da çıktığı Kırıkkale, Esenler Erokspor ve Mardin 1969 müsabakalarından 2 puan çıkaran Karşıyaka, bu stadyumdaki ilk galibiyetini almak istiyor. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı stoper Metin forma giyemeyecek.