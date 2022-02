Kaf-Kaf nihayet

TFF 3. Lig 3. Grup'ta düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, son sıradaki rakibi Kardemir Karabükspor'u farklı skorla geçti: 4-0. İzmir temsilcisi, 7 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı. 1. dakikada Samican-Fatih verkacında ceza alanı içinde Samican topu ağlara yolladı: 1-0. 20'de Karşıyaka kalecisi Yusuf'un hatalı pasında topu kapan Ahmet Enes topu boş kale yerine auta yolladı. 22'de Özgür soldan çizgiye indi. Yerden ortasında kaleci Olcay'ı geçen topu Samican boş pozisyonda auta yolladı. 40'ta Özgür'ün soldan pasında Abdülkadir, sol çaprazdan vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARIDA GOL SAĞANAĞI

46'da Furkan'ın sağdan ortasında Namık arka direkte kafa vuruşu ile ağları sarstı: 2-0. 60'ta Can'ın Fatih Ergen ile paslaşarak kullandığı serbest atışta şutu az farkla auta gitti. 67'de Mustafa Aşan'ın pasında Fatih Daşdelen boş pozisyonda kaleci Olcay'ı geçemedi. 87'de Kerem'in pasında Furkan Deniz farkı üçe çıkardı: 3-0. 90'da Namık'ın ortasında Cenk kafa ile maçın skorunu belirledi: 4-0. KSK, sevinç yaşadı.

YENİ TRANSFER AYKUT ON BİRDE

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, dün ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor ile oynadıkları maça tek değişiklikle çıktı. Güraçar, deplasmanda berabere kaldıkları Ofspor maçının on birinden farklı olarak on birde cezalı Metin'in yerine Aykut ile oyuna başladı. Niğde Anadolu FK'dan transfer edilen Aykut Çolakoğlu dün ilk kez on birde forma giydi. Yine ara dönemde kadroya katılan Can Vural ve Fatih Ergen de dün yine on birde oyuna başladı. Karşıyaka, ligde Karabükspor'u farklı yenerek galibiyet hasretini sona erdirdi. Ligde en son Edirnespor'u geçen Karşıyaka, 7 hafta sonra kazanarak rahat bir nefes aldı.





TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

LİGDE sıkıntılı günler geçiren ve küme düşme barajının hemen üzerinde konumlanan Karşıyaka'yı Karabük maçında taraftarları yalnız bırakmadı. Kaf-Kaf taraftarları Bornova Stadı'na akın ederken maç öncesi tüm takımı tribünlere çağırıp galibiyet sözü aldı. 90 dakika boyunca susmayan yeşilkırmızılılar, takımı ateşleyen unsur oldu.



MİNİ YORUM - KARŞIYAKA HAYATA DÖNDÜ

ÜÇÜNCÜ Lig'de 7 haftadır kazanamayan ve düşme hattına kadar gerileyen Karşıyaka için Karabükspor sınavı büyük bir fırsattı. Rakip son sırada sadece 1 puanı olan çok zor durumdaki Karabük'tü. Kaf-Kaf, taraftarının önünde bu fırsatı çok iyi değerlendirip 3 puana 4 golle uzanmasını bildi. Maça Samican'ın 1. dakikadaki golüyle önde başlayan KSK, ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. Fatih Ergen, Abdülkadir ve Özgür arasında pas alışverişindeki aksaklık pozisyonların erimesine neden oldu. İzmir ekibi özellikle ilk 45'te ofsayt rekoru kırdı. Teknik direktör Erman Güraçar, ilk yarıda zayıf rakibine tek gol atabilen kadroda değişime gitti. Abdülkadir'in yerine Namık'ın oyuna girmesi Karşıyaka'ya ileri uçta hareket kazandırdı. Namık oyuna girer girmez golünü de attı, bir de asist yaparak maçın yıldızı oldu. Bir de görünmeyen yıldız vardı sahada. O da Altınordu'dan kiralanan savunma oyuncusu Aykut'tu. Aykut özellikle ikinci yarıda kritik pozisyonlarda yaptığı yerinde müdahalelerle alkışı hak etti. Karşıyaka, Karabükspor'u yendi ama bu maç kesinlikle ölçü olmamalı. Sıradaki rakip zirve mücadelesi veren Ordu 1967. Kaf-Kaf, dersine çok iyi çalışıp Karabük galibiyetini Ordu'dan getireceği 3 puanla taçlandırmalı.

BURAK HAKERLER