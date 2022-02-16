Karşıyaka zor virajda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralarda kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka kritik bir dönemece giriyor. Ligde 7 haftalık galibiyet hasretini farklı Karabükspor galibiyeti ile sona erdiren Kaf-Kaf, üst üste iki hafta zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacak. Pazar günü deplasmanda 41 puanla 3. sırada yer alan Orduspor 1967 ile karşılaşacak olan yeşil-kırmızılılar, sonraki hafta ise kendisi ile aynı puana sahip Gümüşhane'yi konuk edecek. Kaf-Kaf, bu iki maçtan zaferle ayrılıp 3 maçlık bir seriyle düşme hattıyla bağını koparmak istiyor.

NAMIK 11'E DÖNÜYOR

Ligde 26 puanı bulunan KSK'nin düşme barajıyla arasında 3 takım yer alırken, 2 puanlık da bir fark bulunuyor. Bu arada son 4 maçta yedek soyunan ve Karabük maçında sonradan oyuna girip bir gol bir asistlik katkı yapan Namık Çelik'in on bire dönmesi bekleniyor. ■ BURAK HAKERLER

BÜLENT ZEREN'İN EMANETİ KULÜPTE

TÜRKİYE'NİN önde gelen spor hekimlerinden olup 3 yıl önce tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden Bülent Zeren'in oluşturduğu spor koleksiyonu, 25 seneyi aşkın süre gönüllü doktorluk hizmeti verdiği Karşıyaka Spor Kulübü'ne devreldildi. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin başkanı olan Zeren'in kulüp tarihiyle ilgili topladığı eşyalar ve dökümanlardan oluşan eşsiz koleksiyonu, oğlu Can Zeren tarafından yeşil-kırmızılı kulübe teslim edildi. Protokolün imza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Can Zeren, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü ve kulübün efsane futbolcuları ve eski teknik direktörlerinden Rıza Tuyuran katıldı.