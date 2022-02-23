Karşıyaka’da büyük endişe

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon şampiyonluk hayalleri kurarken kendisini düşme hattıyla puan puana bulan Karşıyaka'nın istatistikleri camiaya korkutmaya başladı. Grupta bu sezon oynadığı 23 maçta yalnız 5 kez sahadan galip ayrılabilen Kaf-Kaf, bu galibiyetlerin üçünü ligde kalma umutları olmayan 1 puanla son sıradaki Kardemir Karabükspor ve 4 puanla sondan ikinci Ceyhanspor'dan aldı. Karabük'ü ilk yarıda ve ikinci yarıda mağlup eden Karşıyaka, bu takımların yanı sıra yalnız ilk yarıda Ağrı 1970 Spor ve Edirnespor'u yenebildi.

6 SENEDE 2 KEZ KÜME DÜŞTÜ

Sezon boyunca üst üste 2 galibiyeti yalnız Ağrı 1970 ve Edirnespor önünde alıp bir daha seriye hasret kalan Karşıyaka, son 9 maçta ise sahadan yalnız bir kez galip ayrılıp bu periyotta sadece Kardemir Karabükspor'u yendi. Son 6 senede 2 kez küme düşme acısı yaşayarak Spor Toto 1. Lig'den amatörün kıyısına kadar gelen İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, bu sezonki istatistikleriyle küme düştüğü sezonlardaki kötü performanslarını hatırlattı.