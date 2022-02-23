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Karşıyaka’da büyük endişe

Bu sezon oynadığı 23 maçta sadece 5 kez galip gelebilen KSK, ateş hattından uzaklaşamadı. İzmir temsilcisi çok sıkıntılı

23.2.2022

Karşıyaka’da büyük endişe

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon şampiyonluk hayalleri kurarken kendisini düşme hattıyla puan puana bulan Karşıyaka'nın istatistikleri camiaya korkutmaya başladı. Grupta bu sezon oynadığı 23 maçta yalnız 5 kez sahadan galip ayrılabilen Kaf-Kaf, bu galibiyetlerin üçünü ligde kalma umutları olmayan 1 puanla son sıradaki Kardemir Karabükspor ve 4 puanla sondan ikinci Ceyhanspor'dan aldı. Karabük'ü ilk yarıda ve ikinci yarıda mağlup eden Karşıyaka, bu takımların yanı sıra yalnız ilk yarıda Ağrı 1970 Spor ve Edirnespor'u yenebildi.

6 SENEDE 2 KEZ KÜME DÜŞTÜ
Sezon boyunca üst üste 2 galibiyeti yalnız Ağrı 1970 ve Edirnespor önünde alıp bir daha seriye hasret kalan Karşıyaka, son 9 maçta ise sahadan yalnız bir kez galip ayrılıp bu periyotta sadece Kardemir Karabükspor'u yendi. Son 6 senede 2 kez küme düşme acısı yaşayarak Spor Toto 1. Lig'den amatörün kıyısına kadar gelen İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, bu sezonki istatistikleriyle küme düştüğü sezonlardaki kötü performanslarını hatırlattı.