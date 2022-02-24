Kaf-Kaf’ta seçim günü

KARŞIYAKA'DA korona virüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ertelenen divan yönetim kurulu seçimleri bugün yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.30'da başlayacak. Seçimde Atakan Karakaplan ve Semih Türetkin'in listeleri yarışacak. Karakaplan'ın listesinde Fatih Diniz, Semra Aksu, Hüseyin Hamamcı, Müjdat Uyar, Mustafa Karluk, Hakan Düzdemir, Kaan Akacun, Celal Ergin, Hakan Özdurna, Tevfik Çelti, Avni Demir, Ekrem Güçsav, Osman Avcı, Mustafa Başman, Müjdat Özbalkan, Vehbi Moğol yer alıyor. Semih Türetken'in listesinde de Hüseyin Uluğ Atasoy, Edhem Rıfat Bayraktaroğlu, Tevfik Bayraktar, Yusuf İzzettin Güven, Muharrem Gürbüz, Müfit Arslanalp, Ediz Fuat Baksı, Sadettin Babürhan, Mehmet Mithat Salepçioğlu, Cemil Murat Bayar, Mehmet Doğan, Mehmet Erkunt Kadakgil, Selim Çolak, Hakan Kalaycıoğlu, Volkan Derya Özsökmen ve Emin Tolga Uysal bulunuyor.

İKİ ADAY DA ÇOK İDDİALI

ATAKAN Karakaplan, divan yönetimine seçildikleri takdirde kulübün değerlerini koruyan tarafsız bir yönetim sergileyeceklerini söyledi. Karakaplan, "Başkanıyla ve yönetimiyle Karşıyaka'nın değerlerini en iyi şekilde koruyup, tarafsız bir yönetim için azami gayret sarf edeceğiz. Karşıyaka'ya yakışır bir müze binası kurmak için çalışacağız. Özellikle stat yapımına destek sağlamak için gayret göstereceğiz" dedi. Semih Türetken ise seçildikleri takdirde divanın kulübe katkısını artırmaya çalışacaklarını dile getirdi. Türetken, "Tüzüğümüzün bize verdiği yetkiler doğrultusunda yapıcı katkı ve önerilerde bulunmanın sorumluluğunu üstleneceğiz" diye konuştu.

FUTBOL ŞUBEDE GÖREV DAĞILIMI

KARŞIYAKA'DA kendi içinde yeniden yapılanan futbol şubesinde görev dağılımı yapıldı. Yeşil-kırmızılılarda Ahmet Dördüncü futboldan sorumlu asbaşkan, İrfan Ilgazlı futbol şube başkanı, İbrahim Palaoğlu A takım sorumlusu, Murat Polat altyapı başkanı, Emrah Altınbaş altyapı başkan yardımcısı, Özer Uğur ve Haldun Metinler reklam ve organizasyon sorumluları, Suat Metiner tesis sorumlusu, Engin Ceylan turizm ve seyahat sorumlusu, Can Yaya, Ali Yüceışık, Fatih Bilgilier ile Melih Oktay kurumsal iletişim ve proje sorumluları, Kemal Malhatun ile Serhat Akkaya da taraftar ve medya sorumluları olarak ilan edildi. Futbolda altyapı şube yönetimi de revize edildi.