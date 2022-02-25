KSK’de divan Karakaplan’ın

KARŞIYAKA'DA divan yönetim kurulu seçimleri korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki yıllık bir gecikmenin ardından dün gerçekleştirildi. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen genel kurula üyeler büyük ilgi gösterdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten'in de katıldığı genel kurula 170 üye katıldı. İki liste ile girilen kongrede 170 üyeden 166'sı oy kullanırken Atakan Karakaplan'ın listesi oy çokluğu ile divan kuruluna seçildi.

Karakaplan 85 oy alırken, rakibi Semih Türetken ise 81 oy aldı. Karakaplan'ın listesinde şu isimler yer aldı: Semra Aksu, Ekrem Güçsav, Hüseyin Hamamcı, Osman Avcı, Ömer Mustafa Başman, Hakan Düzdemir, Tevfik Çelti, Mustafa Karluk, Ali Celal Ergin, Müjdat Uyar ve Kaan Akacun. Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, "Karşıyaka'yı zor dönemden birlik ve beraberlikle çıkaracağız" dedi. ■ BURAK HAKERLER

YESİL-KIRMIZILILAR TEHLİKELİ SULARDA

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, grupta önceki gün erteleme maçlarının oynanmasıyla düşme hattı sınırına geriledi. Bu yıl yaptığı 20 transfere rağmen 23 maçta 3'ü düşme hattında son iki sıradaki zayıf Karabük ve Ceyhan'a karşı olmak üzere toplam 5 galibiyet alabilen, son 9 haftada yalnız Karabük önünde sahadan 3 puanla ayrılan Kaf-Kaf, erteleme karşılaşmalarının tamamlanmasıyla 2 basamak birden geriledi.

GRUPTA Gümüşhane, Tepecik'le erteleme sınavında 0-0 berabere kalarak puanını 27 yaparak sıralamada yeşil-kırmızılıların üzerine çıktı. Çankaya FK da son sıradaki Karabük'ü 3-1 yenerek puanını 27 yapıp düşme hattından sıyrıldı. Grupta düşme hattındaki Modafen ve Mardin 1969 Spor'la 26 puana sahip olan Karşıyaka, bu sonuçların ardından genel averajla düşme barajının yalnız tek basamak üstünde kaldı.