Karşıyaka’ya Furkan hayat verdi

Sezonun ilk yarısında Karşıyaka'nın bankolarından olmasına rağmen ağları hiç sarsamayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, ikinci yarıda ise çıktığı 7 maçta 4 gol atarak takımının devredeki en skorer oyuncusu oldu.

Furkan, özellikle Karşıyaka'nın iç sahada yenik duruma düştüğü 2 maçta sonradan attığı gollerle beraberliği getirip takımını küme düşme barajının üzerinde tuttu. Mardin 1969 Spor maçında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan takımına attığı golle 1 puanı getiren Furkan, son Gümüşhanespor mücadelesinde de Karşıyaka yenik durumdayken 87'nci dakikada ağları sarsıp hayati önemdeki beraberliği sağladı. Karşıyaka, bu beraberlikle düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı.