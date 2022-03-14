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Haberler Karşıyaka KSK’ye iyi haber

KSK’ye iyi haber

Büyükçekmece Tepecikspor ile oynanan maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Samican’ın çekilen MR’ında önemli bir duruma rastlanılmadı

14.3.2022

KSK’ye iyi haber

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 maçta 7 puan toplayıp düze çıkan Karşıyaka'da Büyükçekmece Tepecikspor mücadelesinde sakatlanan Samican'dan iyi haber geldi. Bornova Stadı'nda geçen Çarşamba günü oynanan maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli orta saha oyuncusunun MR'ında önemli bir duruma rastlanılmadı. Adalesinde zorlanma tespit edilen futbolcunun hafta içinde yeniden takımla antrenmanlara başlaması öngörülüyor. Yeşil-kırmızılılarda dizindeki ağrılar nüksettiği için Tepecikspor karşısında kadroya alınmayan Fatih Ergen de takıma döndü. Sakatlıktan çıktıktan sonra takımla 2 antrenman yapıp Tepecik önünde Samican'ın yerine oyuna giren Aykut da lige olumsuz hava şartları nedeniyle verilen 1 haftalık arada form tutacak.

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