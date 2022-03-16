Karşıyaka’ya çok zorlu fikstür

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta son iki haftada aldığı galibiyetlerle düşme hattıyla puan farkını 6'ya çıkaran Karşıyaka'yı zorlu haftalar bekliyor. İzmir temsilcisi, gelecek üç haftada ilk yarıda galibiyet alamadığı zorlu rakiplerle mücadele edecek, rövanş almaya çalışacak. Pazar günü ligin ilk yarısında evinde 4-1 kaybettiği Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak yeşil-kırmızılılar, ardından deplasmanda 0-0 biten Çankaya Futbol Kulübü'nü Bornova'da ağırlayacak. Sonraki haftada ise ilk yarıda iç sahada oynanan ve 1-1 sonuçlanan Modafen deplasmanında puanlar arayacak.

ERMAN GÜRAÇAR İDDİALI KONUŞTU

Teknik direktör Erman Güraçar, çıkışlarını sürdüreceklerini her maçın üstesinden gelecek bir kadrolarının olduğunu söyledi. Güraçar, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Futbolcularım sahada gerekeni yapmaya başladı. Kazanmaya devam edeceğiz. Bizim için kolay ya da zor rakip yoktur. Bütün rakiplerimiz değerlidir. Son üç maçta 1 beraberlik, 2 galibiyet aldık. Karaköprü Belediyespor maçıyla da seriyi sürdürmeye çalışacağız. Karşıyaka sezonu iyi bir yerde bitirecektir" dedi.