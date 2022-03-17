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Haberler Karşıyaka KSK’nin hasreti bitecek

KSK’nin hasreti bitecek

Ligde 1.5 yıldır üst üste 3 maçını kazanamayan Karşıyaka, bu kez Karaköprüspor’u deplasmanda yenerek 3’te 3 yapmaya çalışacak

17.3.2022

KSK’nin hasreti bitecek

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son haftalarda alt sıralardan kurtulmak için çıkışa geçen Karşıyaka, Pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanında geçen sezondan beri süren hasretine son vermeye çalışacak. Ligde Ceyhanspor ve Büyükçekmece Tepecikspor'u üst üste yenerek bu sezon ilk yarıdan sonra ikinci kez 2'de 2 yapıp seri yakalayan Karşıyaka, Karaköprü önünde 3'te 3 kovalayacak. İzmir temsilcisi son olarak geçen sezonun başında üst üste 3 maçını puan kayıpsız geçti. Karşıyaka, geçen sezon 3 ve 6. haftalar arasında ligde Gölcükspor, Elazığ Karakoçan FK, Yalovaspor ve Cizrespor'u yenerek 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılılar, o maçların ardından 1.5 yıldır art arda 3 maç kazanamadı.

5 TEKNİK ADAM DA BOŞ GEÇTİ
İZMİR temsilcisinde bu periyotta Soner Tolungüç, İbrahim Cezayir, Cüneyt Biçer, Ahmet Taşyürek ve Erman Güraçar olmak üzere tam 5 farklı teknik direktör görev yaptı, 3'te 3 yapma başarısı gösteremedi

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