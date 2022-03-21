Karşıyaka hata yapmadı

ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 94-67 yendi. İzmir ekibi iki maç sonra kazanarak kendine geldi. İlk çeyreğe iki ekipte karşılıklı sayılarla başladı. Takımlar birbirlerine üstünlük kuramayınca ilk çeyrek 19-19'luk eşitlik ile geçildi. Müthiş bir ikinci çeyrek geçiren Pınar Karşıyaka, farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Farkı çeyreğin sonuna kadar koruyan yeşil-kırmızılılar ilk yarıyı 51-34 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi Afyon oldu.

SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI

Üçüncü çeyreğe 9-2'lik seri ile başlayan ev sahibi ekip, farkı tek haneli sayıların kıyısına getirdi. Farkın tek sayılara inme ihtimalinin oluşmasıyla tekrar kendine gelen Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 71-55 önde girdi. Oyunun kontrolünü elinde tutan Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 9-4'lük bir seri ile başladı ve farkı 20 sayının üstüne çıkardı. Televizyon molasına 80-59 üstün giren yeşilkırmızılı İzmir temsilcisi, yavaş yavaş rahat bir galibiyete gidiyor. Karşılaşma boyunca çok rahat bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 67-94 galip ayrıldı.



M'BAYE VE COLSON KAF-KAF'I UÇURDU

PINAR Karşıyaka, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u mağlup ederek iki maç sonra kazanırken, yıldızları maç koparmada önemli rol oynadı. Yeşil-kırmızılılarda M'Baye ve Colson attıkları sayılarla zaferde başrolü oynadılar. M'Baye mücadeleyi 25 sayıyla tamamlarken, Colson da O'na 22 sayıyla eşlik etti. KSK'De Taylor 17, Berkan 11, Roll 7, Mahir 6, Tyus 4 ve Ali Efe 2 sayıyla iki isme katkı sağladı.