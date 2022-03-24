Üç galibiyet yetmez

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, daha iyisini yapmak zorunda olduklarını söyledi. 27 maçta topladıkları 36 puanla 10. sırada bulunan ve ateş hattında 29 puanla 15. sırada yer alan Mardin 1969'a 7 puan fark atan KSK'de Erman Güraçar, "Kazandığımız 3 maç yeterli değil. Şu anda sadece 3 maç üst üste kazandığımız için mutlu olabiliriz. Sıralamadaki yerimiz ve puanımız bizi mutlu etmiyor. Ligin boyu çok kısaldı. Her maç daha fazla konsantrasyon ve mücadele gerekiyor" dedi.

"ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Geriye kalan periyotta oyun kalitelerini ve tempolarını artırmak zorunda olduklarını belirten teknik direktör Erman Güraçar sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bunun teknik kısmı üzerine yoğun bir şekilde çalışırken, motivasyon kısmında taraftarımızın büyük rolü olacak. Her zamanki itici güçleriyle takımımızı ateşleyeceklerini biliyorum. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."

TRİBÜNLERE KOŞACAKLAR

PLAY-OFF yarışında umutlanan Karşıyaka, cumartesi günü Çankaya FK'yla oynayacağı maç öncesi seferberlik ilan etti. Geçen sezonun ilk haftalarından sonra ilk kez 4'te 4 yaparak yarışa ortak olmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılarda Karşıyaka Belediyesi takıma tribün desteğini artırmak ve genç nesilleri Kaf-Kaf'a yakınlaştırmak için 2500 adet maraton tribün bileti aldı. Biletler Karşıyaka ve çevresindeki okullara dağıtılacak. Taraftarın isteği üzerine yeşil-kırmızılı yönetimin Bornova Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı daha kalabalık tribün desteği için akşam saatlerine aldırma girişimine ise onay çıkmadı. Futbol Federasyonu, maçı Çankaya FK'nın dönüş programına uymadığı için geceye almadı.