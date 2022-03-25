KSK golcüyü buldu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, devre arasında transfer edilen santrfor Fatih Taşdelen ile gol sorununu çözdü. Takımın son yıllardaki hücum hattının iki önemli parçası Hakan Kuş ve Doğukan'la vedalaşan yeşil-kırmızılılar, aylarca aradığı golcüyü bulamadı. Sezonun ilk yarısında Menemenspor'dan kiralanan Okan Yılmaz beklentileri karşılayamayıp ara dönemde gönderilirken, ilk yarıda skor yükünü asıl mevkisi kanat olan Abdülkadir çekti. İkinci devreye iki pivot santrfor takviyesiyle başlayan Kaf-Kaf'ta Fatih Taşdelen, ilk 6 maçında Can'ın gerisinde yedek kaldı.

ON BİRE GİRDİ, İLAÇ OLDU

BU periyotta hem Can, hem Fatih skor üretemedi. Fatih, ilk 11'e monte edilir edilmez gollerini sıraladı. Kaf-Kaf'ta 4 maçtır ilk 11'de oynayan 25 yaşındaki futbolcu son 3 maçta 5 gol attı. Karşıyaka, Fatih'in golleriyle bu periyotta 1.5 yıl sonra ilk kez 3'te 3 yaptı