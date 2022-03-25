Namağlup KSK’nin rakipleri belli oldu

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Karşıyaka, İlbank'ı 13-25, 21-25, 25-19, 26-24 ve 17-15'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek, yarı final grubundan namağlup lider olarak final grubuna yükseldi. Gruptaki ilk iki maçında Edremit Belediyesi Altınolukspor ve OSB Kayseri Teknik Koleji'ni de deviren İzmir ekibi, 3'te 3 yaparak final gruplarına kaldı. Yeşil-kırmızılılar, final gurubunda İlkbank, Çukurova Belediye ve Adam Voleybol ile Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek. Final maçları 1-2-3 Nisan tarihlerinde Bursa'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi başaracak. Bu mücadeleler yine TVF Youtube Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

PINAR KARŞIYAKA'DA SEMİH ERDEN SEVİNCİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pazar günü lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Pınar Karşıyaka'da aylardır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaptan Semih Erden, parkelere dönmeye hazırlanıyor. Karşıyaka'daki üçüncü yılında Kasım ayında talihsiz sakatlık yaşayan 35 yaşındaki oyuncu, menisküs ameliyatı oldu. Yaklaşık 4 aydır tedavi gören tecrübeli yıldız, iyileşip takıma katıldı. Semih'in oynayacak durumda olursa bu hafta Fenerbahçe'ye karşı görev yapması bekleniyor. Pınar Karşıyaka, tecrübeli oyuncunun yokluğunda bu sezon pota altında da alternatif sıkıntısı yaşamıştı.