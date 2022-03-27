Karşıyaka’nın yüzü gülmedi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta üst sıralara gözünü diken Karşıyaka, sahasında Çankaya FK ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Son 3 maçını kazanan KSK, 4'te 4 yapma fırsatını kaçırdı. Maçın 9. dakikasında Fatih Ergen'in soldan kullandığı serbest atışta Cenk'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem Taner Tuncer ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 20'de Namık sol çaprazdan uzak mesafeden sert kaleye sert bir şut çıkardı. Ancak kaleci Ertuğrul mükemmel bir refleksle topu kornere tokatlamayı başardı.

FATİH ERGEN İYİLER ARASINDAYDI

25'te Karşıyaka'nın penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. Hakem Taner Tuncer ceza sahasında Adnan Emir'in topa eliyle müdahalesine devam kararı verdi. 72'de Karşıyakalı Abdülkadir sağ çaprazdan ceza alanına girip topu Aykut'un önüne çıkardı, Aykut'un sert şutunu kaleci Hüseyin kurtardı. 77'de Abdülkadir'in ceza sahası dışından şutu kalecide kaldı. 81'de Fatih Ergen'in yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda top üstten auta çıktı. Maç 0-0 sonuçlandı.

GALİBİYET SERİSİ BOZULDU

Üçüncü Lig'de üst üste Ceyhanspor, Tepecikspor ve Karaköprü Belediye'yi yenerek 3'te 3 yapan Karşıyaka evinde Çankaya FK'ya takıldı. Düşme potasından uzaklaşan Kaf-Kaf, hem 4'te 4 yapma hem de aynı puanı paylaştığı rakibiyle de arayı açma fırsatını kaçırdı. Üç maçta rakip filelere tam 12 gol atarak dikkat çeken Kaf-Kaf dün 4 hafta sonra ilk kez topu filelerle buluşturamadı. KSK savunmada ise güven verdi. Son üç maçta 1 kez topu filelerinde gören İzmir ekibi, dün de kalesini gole kapattı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

KARŞIYAKA'NIN ligde aldığı üst üste 3 galibiyet tribünlere yansıdı. Doğanlar Stadı'nda dün oynanan Çankaya FK maçında yeşil-kırmızılılar takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünde 5 bine yakın taraftar yerini alırken Karşıyakalılar 90 dakika boyunca takıma tam destek verdi. KSK'nin kritik Çankaya FK maçında teknik direktör Erman Güraçar, bir önceki hafta oynanan Karaköprü Belediyespor maçının on birinde tek değişik yaptı. Karaköprü Bld maçında kırmızı kart gören sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, dün Çankaya karşısında forma giyemedi. Ertuğrul'un yerine sağ bekte Aykut görev yaptı. Teknik patron Güraçar, diğer mevkilerde ise değişiklik yapmayarak aynı kadroyla sahaya çıktı.

MİNİ YORUM/ Burak HAKERLER

KAF-KAF BU KEZ EVİNDE TEKLEDİ

ÜÇÜNCÜ Lig'de üst üste 3 maçını da kazanarak çıkışa geçen Karşıyaka için tam bir fırsat haftasıydı. Taraftarının desteğini arkasına alan Kaf-Kaf, Çankaya FK maçını da kazandığı takdirde hem rakibine fark atacak hem de düşme hattıyla bağını iyice koparacaktı. Ama olmadı... Karşıyaka maça iyi de başladı. 9. dakikada ofsayt nedeniyle sayılmayan gol ve devamında Namık Barış'ın şık vuruşu golün habercisiydi adeta. Ancak maçın kırılma anı belki de hakem Taner Tuncer'in büyük hatası oldu. Ceza alanı içinde Adnan Emir'in topa bariz elle müdahalesini hakem nasıl göremedi, hayret doğrusu. Stattaki herkes bu eli gördü, ancak Tuncer ve yardımcıları ne yazık ki pozisyonu 'es' geçti. Puan kaybını bu hataya bağlamak yanlış olur. KSK pozisyon vermediği rakibini yenmeyi başaramadı. Hücuma katkı vermesi beklenen Furkan, Abdülkadir ve Fatih Taşdelen çok kötüydü. Özellikle ilk yarıda Mustafa Aşan ve Özgür çok çalıştı, pres sonucu kaptıkları toplarla alkış aldı. Onlar da ikinci yarıda yoruldu. Gerçek Karşıyaka bu değil. Şimdi bu maçı unutup ileriye bakma zamanı.