Karşıyaka’yı sıkıntı bastı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve düşme hattıyla olan bağını koparmaya çalışan Karşıyaka'yı geride kalan haftada sıkıntı bastı. Cumartesi günü evinde ağırladığı maçta Çankaya FK ile 0-0 berabere kalan ve 37 puanla 11. sırada yer alan KSK'nin, ateş hattının 15. basamağında bulunan Modafen'in deplasmanda Ağrı 1970'i 3-2 yenmesiyle arasındaki puan farkı 9'dan 7'ye düştü. Ağrı maçı öncesi 27 puanda bulunan Modafen, aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkardı.

KSK SON 6 MAÇTA DİKEN ÜSTÜNDE

Ligde son 6 haftaya girilirken, Karşıyaka'nın Play-Off umutları da mucizelere kaldı. Play-Off hattının 5. sırasında yer alan Ofspor, Edirnespor'u evinde yenerek puanını 47'ye çıkardı. KSK ile Karadeniz ekibinin arasındaki puan farkı da 8'den 10'a çıktı. Ayrıca KSK'yi çok kritik bir maç bekliyor. İzmir ekibi, düşme hattındaki rakibi Modafen ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar bir kez daha kaderini kendisi çizecek.



GÜRAÇAR MEMNUN DEĞİL

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar'ın, Çankaya FK karşısında alınan 1 puandan memnun olmadığı öğrenildi. Kritik maç öncesi üst üste alınan 3 galibiyetin yeterli gelmeyeceğini belirten Erman Güraçar, "Evimizde çok önemli 2 puan bıraktık. Ligde bitime 6 maç kala sıralamadaki yerimiz ve puanımız bizi mutlu etmiyor. Her maç daha fazla konsantrasyon ve mücadele gerekiyor. Çankaya FK karşısında kazanmalıydık ama olmadı. Şimdi kalan maçları kayıpsız atlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



EVİNDE 23 PUAN KAYBETTİ

Karşıyaka bu sezon iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 23 puan kaybetti. KSK, bu süreçte sahadan sadece 4 kez galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 7 kez berabere kaldı ve 3 kez de mücadeleden puansız ayrıldı. Kaf-Kaf taraftarı önünde Ceyhanspor, Karabükspor, Edirnespor ve Tepecikspor'u dize getirdi.

BERKE ÖZBAY