Karşıyaka finalleri kayıpla bitirdi

VOLEYBOL Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabında ilk iki maçını kaybederek Sultanlar Ligi'ne çıkma şansını kaybeden Karşıyaka, gruptaki son karşılaşmasında Çukurova Belediyespor'a 3-0 yenildi. Daha önce Adam Voleybol ve İlbank'a da 3-0'lık setlerle yenilen İzmir ekibi böylece final gruplarını set alamadan bitirdi. Çukurova Bld ise Karşıyaka'yı yenerek final etabını 2. sırada tamamladı ve Misli. com Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Yaptığı 3 maçı da kazanan İlbank da Sultanlar Ligi'ne yükselen ilk takım olmuştu.