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Haberler Karşıyaka Karşıyaka finalleri kayıpla bitirdi

Karşıyaka finalleri kayıpla bitirdi

4.4.2022

Karşıyaka finalleri kayıpla bitirdi

VOLEYBOL Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabında ilk iki maçını kaybederek Sultanlar Ligi'ne çıkma şansını kaybeden Karşıyaka, gruptaki son karşılaşmasında Çukurova Belediyespor'a 3-0 yenildi. Daha önce Adam Voleybol ve İlbank'a da 3-0'lık setlerle yenilen İzmir ekibi böylece final gruplarını set alamadan bitirdi. Çukurova Bld ise Karşıyaka'yı yenerek final etabını 2. sırada tamamladı ve Misli. com Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Yaptığı 3 maçı da kazanan İlbank da Sultanlar Ligi'ne yükselen ilk takım olmuştu.

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