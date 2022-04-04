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Haberler Karşıyaka KSK üçlük attı

KSK üçlük attı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kaf-Kaf, rakibini 44'te penaltıdan Cenk’in attığı golle yendi. İzmir ekibinde Mustafa Aşan 69’da kırmızı kart gördü.

4.4.2022

KSK üçlük attı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçını kazanarak alt sıralarla olan bağını koparan Karşıyaka, deplasmanda Modafen'i 1-0 yendi. Mustafa Aşan'ın kırmızı kart gördüğü maçta son 21 dakikayı 10 kişi tamamlayan Kaf-Kaf, büyük sevinç yaşadı. 29. dakikada Emrecan sağ çaprazdan ceza alanına girdi, Metin'i çalımladı. Şutunda Cenk son anda topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi. 44'te Barış rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Tunç Özdemir penaltı noktasını gösterdi. Cenk atışı gole çevirdi: 0-1.

ÖZGÜR KALECİ REŞAT'I GEÇEMEDİ
59'da sağ çaprazda topla buluşan Haktan yerden vurdu, top direğin yanından dışarı gitti. 69'da rakibine sert giren Mustafa Aşan kırmızı kart gördü. 72'de Aykut'un ortasında Özgür'ün şutu kaleci Reşat'ta kaldı. 79'da ani gelişen Modafen atağında İsmailcem'in şutunu Karşıyaka kalecisi Yusuf kornere çeldi. 85'te Mustafa Keskin'in kullandığı korner atışında Cenk'in kafasında meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. KSK karşılaşmayı 1-0 kazandı. İzmir ekibinin futbolcuları maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

ERMAN GÜRAÇAR İSTİKRARI SEÇTİ
KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, Modafen ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmedi. Geçen hafta Çankaya FK maçında sahaya sürdüğü ilk 11'i koruyan Erman Güraçar istikrarı seçti. Savunmada Cenk, Metin, orta alanda Mustafa, Fatih Ergen ikilisini bozmayan genç teknik adam, hücumda ise Fatih Taşdelen, İhsan Furkan ve Abdülkadir üçlüsünü korudu. KSK'de 3 maç ceza alan Ertuğrul Sancaktutan yoktu.

DEPLASMANDA 5. GALİBİYET
Karşıyaka bu sezon deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmada 5. galibiyetini Modafen'i yenerek aldı. Kaf-Kaf daha önce ise deplasmanda Karabükspor, Ağrı 1970, Ceyhanspor ve Karaköprü Belediyespor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

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