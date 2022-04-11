Pınar KSK’den kritik galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Tofaş'ı büyük çekişmeye sahne olan maçta son anlarda 79-78'le geçerken sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlama yarışında çok önemli bir galibiyet aldı. Hücum ribaundlarında rakibine karşı 17'ye 2 gibi kötü bir istatistik yakalamasına rağmen taraftarının desteğiyle kazanmayı başaran Kaf-Kaf, 26 maçta 17 galibiyete ulaşıp ilk 4 için yeniden iddialı konuma geldi. Bitime 4 maç kala 15 galibiyette kalan Tofaş'ı altında tutan Karşıyaka, çekiştiği rakiplerinden Gaziantep Basketbol'a karşı da ikili averajda üstün durumda. Ligde hafta içinde de çarşamba günü erteleme sınavında Bursaspor'a konuk olacak KSK'de antrenör Ufuk Sarıca, zor ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.